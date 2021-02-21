تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول وفاة الفنان الكويتي ” مشاري البلام ” بعد نقله إلى العناية المركزة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد .

وهو ما دفع الفنان ” حسن البلام ” إلى الخروج لنفي ما تم تداوله والكشف عن تطورات الحالة الصحية لمشاري البلام وذلك في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق سناب شات .

فقال : ” يا جماعة الإشاعات اللي قاعدة تطلع هادي حرام عليكم وعيب عليكم واللي بيقول إشاعة يقولها صح .. ولد عمي الحمد لله تحت الرعاية والعناية بالمستشفى وإن شاء الله يقوم بالسلامة ” .

وتابع حسن البلام : ” نرجوكم من الناس اللي ما عندها أخبار وتبغى تسوي سبق صحفي فنرجوكم لا حدا يكتب شي ترى وراه أهل وناس وعائلة وعيال فاحنا ننفي الخبر هذا اللي طلع وإن شاء الله يوم يومين ويرجعلكم سالم غانم ” .

وعلى جانب آخر كانت قد أكدت مصادر طبية لصحيفة الراي الكويتية على أن الوضع الصحي لمشاري البلام مستقر بعد وضعه على جهاز التنفس الصناعي .

يذكر أن الفنان الكويتي مشاري البلام كان قد أعلن منذ حوالي ثلاثة أيام عن إصابته بفيروس كورونا بعد تلقيه اللقاح مطالبا من محبيه ومتابعيه الدعاء له بالشفاء .