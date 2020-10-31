انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا حول وفاة الفنان اللبناني ” آدم ” .

ولكن سرعان ما تبين حقيقة تلك الأخبار التي لا أساس لها من الصحة وما هي إلا مجرد شائعات طالت ب ” آدم ” واطمأن محبيه على إنه بخير .

ولكن استنكر متابعيه هذه الشائعة وسط استغراب شديد خصوصا أن آدم ليس من الفنانين الكبار بالعمر الذين عادة ما تلاحقهم شائعات الوفاة .

يذكر أن شائعة وفاة آدم جاءت بعد نجاح أغنية ” بصمة حدا ” التي غناها وهي شارة مسلسل ” طبق الأصل ” .. والأغنية من كلمات محمود إدريس وألحان رضوان نصري .