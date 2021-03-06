انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا حل وفاة الفنان السوري ” صباح فخري ” .

الأمر الذي دفع نقابة الفنانين السوريين إلى الخروج في بيان لحسم الأمر ونفى ما تم تداوله والكشف عن الحالة الصحية لصباح فخري .

فجاء في البيان : ” بعد التواصل مع الزميل أنس فخري إبن الفنان القدير صباح فخري تم التأكد بأن الفنان القدير صباح فخري بخير وبصحة تامة وكل خبر لم يصدر عن صفحة نقابة الفنانين فهو إشاعة ” .

كما نشرت الفنانة السورية ” سهر أبو شروف ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر للتأكيد على ذلك فقالت : ” الأستاذ العملاق صباح فخري بألف خير الله يطوّل بعمره يا رب ” .