تصدر الفنان المصري ” علاء مرسي ” محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تداول أخبارا حول وفاته .

وخرج علاء مرسي بتصريحات صحفية لنفي هذه الأخبار مؤكدا على أنها مجرد شائعات مثلها مثل شائعات الوفاة التي يتم نشرها بين الحين والآخر عن الفنانين .

وأعرب علاء مرسي عن حزنه واستيائه من هذه الشائعة وعن الهدف من ترويجها وعلق قائلا : ” مش عارف مستعجلين على موتي ليه ” .

وأضاف : ” شائعات الوفاة أصبحت تنتشر بشكل يومي على مواقع التواصل وطالت جميع الفنانين .. ومثل هذه الأخبار تصيب الإنسان بحالة لا يستطيع وصفها ” .