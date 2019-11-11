حقيقة وفاة المطربة العالمية ” سيلين ديون ” في حادث تحطم طائرة

بعد انتشار مقطع فيديو يتضمن خبر وفاة المطربة العالمية ” سيلين ديون ” على مواقع التواصل الإجتماعي في حادث تحطم طائرة وهو الخبر الذي نسب إلى قناة ” CNN ” والذي تسبب في صدمة كبيرة لدى جمهورها .

خرجت عدد من الصحف الأجنبية لنفي هذا الخبر والتأكيد بإنه ما هو إلا مجرد شائعة ولا تمت للحقيقة بصلة .

كما قام موقع ” snopes ” بإيضاح حقيقة الأمر وكذب مدعيه .. حيث نشر الموقع الفيديو الحقيقي الذي فبرك من خلاله مروجي الشائعات الخبر لإضفاء مصداقية علي الأمر لينفي الموقع كل ما نشر ويوضح أن الفيديو مفبرك .

وفسر البعض أن ما حدث هو دعاية للألبوم الذي من المقرر طرحه يوم 14 من شهر نوفمبر الجاري بالأسواق .. وأن هذه الشائعة أدت لتصدر سيلين ديون تريند بمواقع التواصل الاجتماعي بجميع أنحاء العالم .