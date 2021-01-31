قضت محكمة مستأنف الجيزة بتأييد حكم فرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل ” أحمد زكي ” والذي كان قد صدر في أكتوبر الماضي ورفض الاستئناف المقدم على الحكم من جانب ” رامي عز الدين بركات ” الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي .

وقال المحامي المصري ” محمد حسن ” أن المحكمة قبلت الاستئناف الذي قدمه رامي بركات شكلا ورفضته في الموضوع وأيدت حكم فرض الحراسة وتعيين حارس قضائي لتسلم التركة .

يذكر أنه في شهر أكتوبر الماضي كانت قد أصدرت محكمة شمال الجيزة حكما لصالح أشقاء أحمد زكي بفرض الحراسة القضائية على تركته يشمل السيارات والشقق وما بداخلها من مقتنيات وتراث للفنان الراحل .. ليقوم رامي عز الدين بالطعن على الحكم بالاستئناف .