بعد أن كان قد صدر حكم بحبس نسرين شقيقة ​الممثلة المصرية زينة​، 6 أشهر، وتغريمها 10 آلاف جنيه، وبراءة الممثل المصري ​أحمد عز​، في واقعة المشاجرة التي حصلت بينهما في الساحل الشمالي، كما قضت بمعاقبة محمد شقيق زينة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ألغت محكمة جنح مستأنف، أمس الخميس، الحكم الصادر سابقاً بحبس نسرين، 6 أشهر، واكتفت بالغرامة المالية فقط وقدرها 10 آلاف جنيه، كما خفضت قيمة الغرامة على محمد من 10 آلاف جنيه إلى 75 جنيها.

يشار إلى أن نسرين كانت تعرضت إلى وعكة صحية حادة، نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر مقربة من شقيقة زينة، لصحيفة “الوطن” المصرية، بحسب التشخيص المبدئي، أنها من نزيف في المخ.







