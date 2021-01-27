قضت محكمة الاستئناف بمراكش اليوم الأربعاء حكما بحبس الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” لمدة سنة مع النفاذ لتورطها في قضية التشهير والابتزاز المعروفة إعلاميا بقضية ” حمزة مون بيبي ” .

وصدر هذا الحكم ضد دنيا بطمة بعد ثبوت متابعتها بتهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث إضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته .

كما أدينت دنيا بطمة أيضا ببث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية وبث وقائع كاذبة للمساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم .

وبالإضافة إلى ذلك فقد قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شقيقتها ” ابتسام بطمة ” بالسجن لمدة سنة وإلزامهما بتعويض قدره ألفا دولار لكل من المغنية ” سعيدة شرف ” ومصممة الأزياء ” سلطانة ” .