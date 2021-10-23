أعلن المحامي ” ياسر قنطوش ” محامي الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” في بيان له عن حكم جديد أصدرته محكمة جنح قصر النيل ضد ” محمد وزيري ” مدير أعمال موكلته السابق اليوم السبت .

حيث قضت المحكمة بحبس محمد وزيري 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه و50 ألف وواحد تعويض مؤقت في القضية رقم 6601 لسنة 2021 .

وجاء في بيان المحامي ياسر قنطوش : ” بتاريخ اليوم 23/10/2021 أصدرت محكمة جنح قصر النيل حكما جديدا ضد المتهم محمد حمزة عبد الرحمن وشهرته محمد وزيري حكم في القضية رقم 6601 لسنة 2021 جنح قصر النيل بالحبس ثلاث سنوات وكفالة خمسون ألف جنيه وخمسون ألف وواحد تعويض مؤقت ” .

وتابع : ” وحضر المتهم من محبسه لسماع الحكم وذلك يعتبر الحكم الثاني الذي صدر اليوم ضد المتهم بعد الحكم السابق بخمس سنوات الصادر من محكمة زايد .. ليصبح إجمالي الأحكام حتى الآن ضد المتهم 8 سنوات .. ومازال هناك أحكام ستصدر قريبا ضد المتهم محمد وزيري ” .

يذكر أن هيفاء وهبي كانت قد اتهمت محمد وزيرى بالاستيلاء على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات .