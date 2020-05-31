أصدرت محكمة الأسرة بمدينة نصر ، حكم قضائي جديد بإلزام الفنان “أحمد عز” بدفع مبلغ مالي لنجلية من الفنانة “زينه” نظير مصاريف الدراسة، حيث حكمت المحكمة بدفع 41 ألف استرلينى أي مايعادل 800 ألف جنيه مصري، وقال المحامي “معتز الدكر” محامي الفنانة زينة إن حكم المصروفات الخاصة بالدراسة يشمل عامي 2018/2019 و 2019/2020، وتم إصداره بالجنيه الإسترليني لأنها عملة الدفع في مدرستي الطفلتين.

وكانت محكمة الإستئناف بالقاهرة قد أيدت سابقاً الحكم الذي صدر في عام 2018، بإلزام عز بزيادة نفقات نجليه من زينة، علي أن يدفع 30 ألف جنيه إسترليني، اي مايعادل “700 ألف جنيه مصري، كمصاريف دراسية للطفلين.

يُذكر أن الفنانة زينة ظهرت مؤخراً مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” الذي يعرض عبر شاشة “MBC ،مصر”، لتكشف العديد من الكواليس والأسرار الخاصة بزواجهما بعد سنوات من الصمت حيث كشفت زينة أن الزواج قد تم في شهر يونيو عام 2012 في وجود عائلتها، وأقاما حفلاً حضره عدد من أصدقائهما قبل أن يسافر الثنائي إلى الولايات المتحدة الأميركية من أجل الاستقرار بها، وهناك قام عز – كما أخبرها – بتوثيق عقد الزواج العرفي في القنصلية المصرية، على أن يتم معامته كزواج مدني .

وأوضحت زينة أنها كانت تثق في عز ثقة عمياء، إلا أن الأمور اختلفت بعد أن حملها، وانتهت العلاقة بين الثنائي بعد إتمامها الشهر الثالث من الحمل، حيث تركها عز في أمريكا وعاد إلى مصر، كانت تتواصل معه من أجل الحضور في الوقت الخاص بالولادة، إلا أنه تهرب منها .