احتفل الفنان حكيم بتخرّج نجله في المدرسة مع مجموعة من زملائه، حيث شارك متابعي حسابه على “إنستغرام” فيديو الاحتفال، والذي ظهر فيه وهو يلتقط معهم صورة سيلفي، كما شاركهم في غناء أغنية “وهما استغنوا عني”. وأرفق حكيم الفيديو بالتعليق: “من حفل تخرج مدرسة ليسيه فرانسيه ألف مبروك ل عمر ابني حبيبي ومبروك لكل الدفعة”.

يُذكر أن مقطع “وهما استغنوا عني” كان جزءاً من كلمات أغنية قدّمها حكيم في فيلم “حلاوة روح” وحملت الاسم نفسه، والفيلم من بطولة: هيفاء وهبي، باسم سمرة،ومحمد لطفي. إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد السبكي.

وكانت أحدث أغنيات حكيم بعنوان “ما قدر على بعده”، التي طرحها عبر قناته الرسمية في “يوتيوب” خلال شهر حزيران (يونيو) الجاري، وهي من ألبوم “تيجي تيجي”، من كلمات أمل الطائر، ألحان وليد عبد العظيم، وتوزيع Gomez.