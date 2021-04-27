فاجأت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها صورة جديدة هي الأولى لها منذ أزمتها مع والدتها منى السابر في القضية المالية التي أصبحت قضية رأي عام.

وارتدت حلا في الصورة اطلالة رمضانية أظهرتها بسن أصغر غير أنها لازالت تغلق باب التعليقات على صورها كي لا تفتح المجال لأي أحد في التدخل بحياتها الشخصية ومشكلتها الأساسية مع والدتها.

يذكر ان حلا الترك كانت قد رفضت الخوض في تفاصيل خلافها مع والدتها حيث قالت أنها تفضل التزام الصمت لرفضها الحديث عن الأمور العائلية على السوشيال ميديا أو في العلن .

وأكدت حلا الترك على أنها تحب والدتها وتقدرتها وعلاقتهما مستمرة ولن تنقطع وأن الأمور المادية لا يمكن أن تكون محط خلاف بينها وبين والديها .

وأضافت أن الخلافات العائلية حول حضانة الأطفال وغيرها من الخلافات بين الزوجين مكانها في المحاكم ولا يمكنها التدخل بهذه المشاكل لأنها قاصر ولا يسمح لها بممارسة حق التقاضي .