حلا الترك تتصالح مع والدها ودنيا بطمة.. شاهد المفاجأة التي حضراها لها في عيد ميلادها!

هنّأ المنتج محمد الترك ابنته المغنية والممثلة البحرينية حلا الترك بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم 15 مايو، حيث نشر صورة لحلا عبر “إنستغرام” وأرفقها بتعليق قال فيه: “كل عام وانتي بألف خير أميرتي والعمر كل يارب وما يحرمني منك”.

كما نشر محمد الترك مقطع فيديو اظهر حلا الترك اثناء دخولها لاحدى القاعات للاحتفال بعيد ميلادها وعلق قائلا: “كل عام وانتي بخير والعمر كل حبيبتي هديه صغيره مني ومن انتي دنيا وكل الي يحبونك”.

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ويبدو أنّ الأمور سترجع إلى طبيعتها بينهما وتسير على ما يُرام، بعد فترة جفاء طويلة بينهما بسبب وجود خلافات بين حلا الترك مع والدها قد وصلت إلى حد تبرؤه منها، بعدما احتدم الخلاف بينها، وبين زوجته دنيا بطمة، لا سيما منذ حصول والدتها منى السابر، على حق حضانتها، وانتقالها للعيش معها.