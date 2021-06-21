حرصت الفنانة البحرينية ​حلا الترك​ على معايدة والدها المنتج ​محمد الترك​ بمناسبة عيد الأب، ونشرت صورة سيلفي عبر خاصيّة “الستوري” على صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي لوالدها وعلّقت: ” كل عام وأنت بخير، أحبك يا أبي”.

وإعتبر المتابعون أن حلا أثبتت مجدداً أنها تفضّل أبيها وعائلته على والدتها ​منى السابر​، التي لم تعايدها بمناسبة عيد الأم وتجاهلت الرسالة التي وجهتها لها أمها بعيد ميلادها.

وكانت حلا قد عايدت شقيقها ​عبدالله​، من خلال نشر صورة له مع التعليق التالي: “كل عام وإنت بخير يا قلب أختك، عبود البطل”.





