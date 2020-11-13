نشر حساب لفانز الفنانة البحرينية ​حلا الترك، على احد مواقع التواص الاجتماعي،​ مقطع فيديو لها يظهر قيادتها السيارة في أحد المواقف للمرة الأولى، والتي كانت أهدتها اياها جدتها مها الترك مؤخرا بمناسبة عيد ميلادها

.وشكّل هذا الفيديو ضجة كبيرة بين المتابعين، فمنهم من طلب توخيها الحذر، ومنهم استغرب حصولها على رخصة القيادة رغم توقف اعطائها للمواطنين في فترة فيروس كورونا، اذ كتب أحد المتابعين: “ما شاء الله توها مكملة 18 و في أزمة كورونا منعوا تعليم السياقة، متى جابت الرخصة؟” فيما اوضح متابع اخر أن ” مقيمه بدبي ودبي مافي اي توقيف لتعليم السياقه وثاني شي هي تمت ال 18 مواليد 2002 يعني تقدر تاخذ الليسن واخذته”.

وكانت حلا الترك قد نشرت صورة لها على حسابها في موقع “إنستغرام” عند حصولها على السيارة وأرفقت تعليقًا قالت فيه: “أحلى هدية من تيتا وعمتي، سيارة حلوة، مبروكة عليّ.. الله يخليكم لي وهذي بمناسبة عيد ميلادي وهدية نجاحي وتخرجي والحمد لله على النِعم. أحبكم”.

وكانت قد تعرضت حلا الترك، مؤخرًا لانتقادات لاذعة من قبل متابعيها على السوشال ميديا، بسبب التغيير الكبير الذي حدث في ملامح وجهها، موجهين لها أصابع الاتهام بالخضوع لعمليات تجميل، وهو ما أفقدها براءتها وجمالها.

وأطلت حلا، على جمهورها من خلال نشرها لمقطع فيديو من أغنيتها الجديدة والتي نشرتها عبر حسابها في تطبيق “إنستغرام” بملامح وجه مختلفة تماما عن وجهها، وهو ما جعل البعض يشبهها بزوجة والدها الفنانة المغربية دنيا بطمة، خاصة أنها ظهرت بوجه منحوت ونحيف على عكس طبيعة وجهها المستدير.