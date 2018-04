حلا الترك تلتقي بشبيهتها المغنية الأميركية ​لورين جيرالدو ..شاهد كيف علّقتا على الموضوع!

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر صورة للفنانة البحرينية ​حلا الترك​ برفقة الفنانة الأميركية ​لورين جيرالدو​.

والصورة كانت نشرتها جيرالدو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليها بالقول:”أنظروا من معي..نسختي الصغيرة”.

فيما ردّت الترك عليها بالقول:”حبيبتي لورين كم انا سعيدة بلقائك، أراك قريباً”.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، حيث أبدوا دهشتهم للشبه الواضح بينهما والذي دفع بلورين إلى التعليق على الأمر ونشره عبر صفحتها الخاصة، معربة عن سعادتها بالأمر .

Look who’s on set w me !! @Hala_alturk little mini me 😍 pic.twitter.com/GI8a5forCj

— Lauren Giraldo (@LaurenGiraldo) April 12, 2018