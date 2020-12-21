لايزال الخلاف بين الفنانة البحرينية ​حلا الترك​ وعائلة والدها ​محمد الترك​من جهة مع والدتها ​منى السابر​ من جهة أخرى، يثير الكثير من الجدل ويحظى بإهتمام عدد كبير من المتابعين، خاصةً بعد الحديث عن رفع حلا دعوى قضائية ضدّ والدتها بتهمة سرقة 200 ألف دينار والحكم عليها بالسجن عام، وهو الأمر الذي نفته حلا، مؤكدةً أن لا علاقة لها بالموضوع، وأنها تحب والدتها وتتمنى لها الخير.



وفي خضم هذا الخلاف الذي أصبح قضية رأي عام، تداول عدد كبير من المتابعين مقطع فيديو ظهرت فيه حلا منهارة وهي تبكي بعد أن كشف والدها أنها تتعالج وإخوتها نفسياً عن طبيب نفسي بسبب والدتها.