علقت الفنانة أحلام الشامسي على ظهور الفنانة الشابة حلا الترك مؤخراً في أحد البرامج، حيث تحدثت عن فضلها عليها ونادتها بكلمة “ماما” خلال الحوار.

حلا الترك تشيد بأحلام

كانت حلا الترك قد حلت ضيفة على برنامج الممر الذي عرض على شاشة أبو ظبي قبل أسبوعين، وتحدثت في مقطع قصير رداً على أحد الأسئلة، عن علاقتها القوية بالفنانة أحلام التي تعتبرها والدتها.

وقالت حلا الترك عن أحلام: “ماما أحلام ومن اسمها واضح كم هي غالية عليّ وكم انا أحبها وكم هي إنسانة قوية وتحب الكل وتتمنى الخير للكل وهذا ما أحبه فيها” وأكدت حلا على أن دعم أحلام لها في بداية مشوارها الفني في عمر صغير، هو سبب نجاحها حالياً، مستذكرة دور عدد كبير من المشاهير الذين دعموها أيضاً، فضلاً

عيون وقلب ماما احلام وراح اضل اتابعك واحميك واحبك طول عمري وانتي خط احمر عندي للابد يا بنتي الغاليه حلا https://t.co/oZvxKLWwiQ — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) October 18, 2023

رد أحلام

بعد مرور أيام عدة على اللقاء، ردت أحلام على استخدام حلا الترك لكلمة ماما في البرنامج وشاركت الفيديو عبر حسابها على إنستجرام وكتبت عبر خاصية الاستوري: “أحبك أمي” لترد حلا الترك بإعادة نشر جديدة وتعلق “أعشقك”.

أحلام كانت قد علقت من قبل على لقاء حلا الترك في برنامج الممر، مؤكدة أن حلا تتمتع بمكانة خاصة لديها، وكتبت عبر إكس –تويتر سابقًا-: “عيون وقلب ماما أحلام وراح أضل أتابعك وأحميك وأحبك طول عمري وأنت خط أحمر عندي للأبد يا بنتي الغالية حلا”.

حلا الترك كانت قد صرحت أن عمتها هي مصدر الدعم والحب الأساسيين في حياتها حالياً، منوهة عن خوفها الشديد من فقدها بعد أن تأثرت بها وبكل الأفكار الإيجابية الطيبة التي زرعتها بها.

حلا الترك وهي طفلة مع الفنانة أحلام

فيما أشارت حلا الترك لدور الفنانة أحلام في دعمها ومساندتها منذ طفولتها، إلى جانب مساندة الكثير من الفنانين العرب لها في بداياتها كذلك، معتبرة أن أحلام هي والدتها.

من ناحية أخرى أكدت حلا أنها تحلم بالعالمية من خلال السير على خطى النجمة سيلينا غوميز، التي تحمل تشابهاً كبيراً معها وتعتبر نفسها متأثرة بها كثيراً كما تعتبرها قدوة فنية يحتذى بها “نجحت رغم الصعاب والمشاكل التي واجهتها وكذلك فعلت أنا”.

حلا الترك وأحلام

علاقة حلا الترك وأحلام علاقة قديمة ووثيقة عمرها طويل، منذ ظهرت الطفلة حلا في برنامج تاراتاتا الذي كانت أحلام ضمن لجنة تحكيمه، وقد خطفت المطربة الطفلة قلب الملكة، خاصة بعد أن اختارت أن تغني إحدى أغنياتها الخاصة وكانت حلا قد قالت عن أحلام في تصريحات سابقة: “هي أحبتني من أول يوم قابلتني فيه في برنامج ستار صغار. رغم أنني طفلة، أحسست بالأمان قربها، وبقلبها الدافئ الذي يشجعني. كلامها كان من ذهب فهي لا تقول إلا الصح، وأتشرف جداً بكلامها الكبير في معناه، والحمد لله نلت شهرة كبيرة، فقط حصلت على كريدت من كلامها”.

وعلى مر السنوات تطورت العلاقة بين حلا الترك وأحلام، إذ تدخلت أحلام أكثر من مرة لتساعد في حل مشكلة منى السابر والدة حلا الترك، ومنع قرار سجنها ومحاولة إثناء حلا عن معاداة والدتها وقالت في رسالة لها: “أحبك أمي وربي يحميكي.. الأم هي جنة الدنيا مهما صار خذي رضاها بنتي واتركيها على الله هو يحلها من عنده وبيفرجها عليكي”.

وتابعت أحلام: “دايما أقول لك نبدأ من الصفر.. لا تنسين كلامي لك واللي مش حاسين بآلامك في يوم يحسون بس أمك ثم أمك ثم أمك.. أحبك وأنا معاكي كالعادة”، حتى توقف الحديث عن أزمة حلا الترك ووالدتها، وأرجع البعض انتهاء خلافهما لتدخل أحلام الشامسي في حل النزاع بينهما، فيما أكد آخرون أن حلا ووالدتها حلا الأزمة بعيداً عن الأعين.

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