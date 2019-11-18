حلا شيحة تبكي في الشارع .. ما القصة ؟

نشرت الفنانة ” حلا شيحة ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لعدد من أطفال الشوارع والذين يبدو عليهم الكثير من علامات التعب والحزن والبكاء .

وجاء ذلك عقب تعرضها لموقف في الشارع برؤيتها لطفلا منهم صغير جدا في السن في الشارع والذي كان يعمل ويتجول وسط العربات وهو يبكي بشدة .. وهو الأمر الذي أثر في حلا تأثيرا شديدا ودفعها إلى البكاء عند رؤيتها له وتخيلها لما يراه من المصاعب والتي جعلته بهذا الشكل .. كما إنها تخيلت إذا كان أحدا من أولادها في مكان هذا الطفل .

وكتبت حلا شيحة في تعليقها على الصورة قائلة : ” استوقفني اليوم في الطريق طفل صغير جدا يمشي وسط زحمة العربيات ويبكي فعلا .. بكيت معاه وتخيلت لو ابني أو بنتي في نفس مكانه يمكن كنت طرت شيلته من وسط كل الزحمة وحاسة إني عايزة أشارككم إحساسي يا ترى بتحسوا إيه لما تشوفوهم ” .

وتابعت : ” لكل من يرى هؤلاء الأطفال .. أطفال الشوارع فعلا لانهم يعيشون في الشارع .. الشارع اصبح مأواهم فهم يأكلون و يشربون و يعملون و ينامون لانه لا ملجأ لهم حقيقي سوى هذا الباب المفتوح أمامهم لجلب أي طارق كان ” .

وأضافت حلا شيحة مطالبة بالرفق بهؤلاء الأطفال والتعامل معهم بشكل جيد ولو بالتبسم إليهم على الأقل قائلة : ” رفقا بهم فهم ضحايا لا يعلمون شيئا من الحياة سوى إنهم مجبرون .. لا حياة كريمة ولا صحة ولا تعليم وإهانة في كثير من الأحيان واعتداء جنسي ومخدرات ” .

واختتمت حلا كلامها : ” بدعي من قلبي رب العالمين إنه يحفظهم ويطمن قلوبهم بأمل إن بكرة أحلى .. مش لازم تساعدوهم بس على الأقل الكلمة الطيبة والابتسامة في وشوشهم ممكن تبقي سبب لأمل يتولد جواهم إن لسة في خير وإن بكرة أحلي .. أطفال الشوارع أطفال بلا حياة .. فعلا محتاجين نساعدهم ونهتم بيهم أكتر وبمشاكلهم ” .