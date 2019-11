حلا شيحة تبكي في الشارع .. ما القصة ؟

View this post on Instagram

استوقفني اليوم في الطريق طفل صغير جدا يمشي وسط زحمة العربيات و يبكي فعلا بكيت معاه و تخيلت لو ابني أو بنتي في نفس مكانه يمكن كنت طرت شيلته من وسط كل الزحمة و حاسة اني عايزة أشارككم إحساسي ياتري بتحسوا ايه لما تشوفوهم 😞💔..لكل من يرا هؤلاء الأطفال أطفال الشوارع فعلا لانهم يعيشون في الشارع الشارع اصبح مأواهم فهم يأكلون و يشربون و يعملون و ينامون لانه لا ملجأ لهم حقيقي سوا هذا الباب المفتوح أمامهم لجلب أي طارقٍ كان . رفقاً بهم فهم ضحايا لا يعلمون شيئاً من الحياة سوا انهم مجبرون …لا حياة كريمة و لا صحة و لا تعليم وإهانة كثير من الأحيان و اعتداء جنسي و مخدرات . بدعي من قلبي رب العالمين انه يحفظهم و يطمن قلوبهم بأمل ان بكرة احلي مش لازم تساعدوهم بس علي الأقل الكلمة الطيبة و الابتسامة في وشوشهم ممكن تبقي سبب لآمل يتولد جواهم ان لسة في خير و ان بكرة أحلي …#اطفال الشوارع#اطفال بلا حياة# فعلاً محتاجين نساعدهم و نهتم بيهم اكتر و بمشاكلهم …🥺😞