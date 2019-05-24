حلا شيحة تثير الجدل بظهورها بفستان الزفاف!

نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة مجموعة صور جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام زادت من خلالها الجدل حول احداث مسلسل زلزال.

وظهرت حلا شيحة في هذه الصور بفستان زفاف وعلقت قائلة: “يا تري ده علشان ايه ؟؟؟؟حستني ردكم 😍🙈 مفاجأة دي و لا ايه” مُرفقة تعلقيقها بهاشتاج “صافيا”، و”زلزال”.

شارك البعض بإجاباتهم مخمنين أنها ستتزوج من “زلزال” الذي يؤدي شخصيته الفنان محمد رمضان، في المسلسل، بينما قال أحدهم أنها ستتزوج “شعلان” ابن عمها، بينما تسائل آخر هل ستتزوج مرة أخرى؟

يذكر أن حلا شيحة تشارك حاليًا في مسلسل “زلزال” بطولة الفنان محمد رمضان، كأول عمل لها بعد عودتها للفن، وتجسد شخصية “صافيا” فتاة صعيدية تعمل مع والديها على عربة فول، وتقع في حبه.