فاجئت الفنانة المصرية ” حلا شيحة ” متابعيها في الساعات الماضية بحذفها لجميع مقاطع الفيديو التي كانت قد نشرتها عبر حسابها على تطبيق ” تيك توك ” ما عدا فيديو واحد .

ولم توضح السبب من وراء قيامها بهذا الأمر وهو ما أثار الكثير من الجدل والتساؤلات بين المتابعين .

وفي تصريحات صحفية لها كشفت حلا شيحة مؤخرا إنها قامت بحذف الفيديوهات تضامنا مع الحملات التي تنادي بوقف السلبيات التي تحدث من خلاله .. وإنها لجأت إلى هذا بديلا عن إغلاق حسابها عبر التطبيق تماما .

وأكدت على أن حسابها كان لا يوجد عليه أية مقاطع خادشة للحياء لوكنها مقاطع طريفة مثلما ينشر الكثيرون كلماتها من أعمال فنية أو محتوى طريف ربما تحمل إيحاءات وهو ما ترغب في إنهائه .

فقالت : ” أردت أن أكون عنصرا إيجابيا فعالا وليس عنصرا مشاركا في أمر سلبي ” .

وأشارت حلا شيحة إلى إنها ستعود للتفاعل على التطبيق بمقاطع مفيدة مطالبة بوضع حد لما يحدث على التطبيق من سلوكيات لا تتناسب مع طبيعة المجتمع .

كما أشادت بالدور الذي تقوم به السلطات المصرية لوقف الإساءات وأي ألفاظ خارجة تحدث من خلال هذا التطبيق .