شهد الوسط الفنى على مدى عدة سنوات، عددًا كبيرًا من قصص الحب والعلاقات بين المشاهير، بعضها مُعلن وبعضها يحرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، قبل أن يعرف الجمهور أن هؤلاء الفنانين ارتبطوا ببعضهم، سواء بخطوبة أو عقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر، وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها فى معظمها دارت حول الغيرة أو اختلاف الطباع أو عدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفنى، وغيرها الكثير من الأسباب، ويستكمل الآن كل منهما حياته مع شخص آخر.

ومن بين هؤلاء الفنانين، الفنانة “حلا شيحة” التى تزوجت من الفنان المصري “هاني عادل”، في فبراير 2006 في حفل عائلي هادئ، بعد قصة حب كبيرة. ورغم الحب لم تنجح العلاقة وحدث الطلاق قبل الزفاف بأيام، وذلك بسبب سوء فهم كبير بينهما قالت حلا عنه إنها لن تستطيع أن تكمل حياتها معه، فيما أكد هاني عادل على استمرار حبه واحترامه لحلا ونفى أن يكون قد ارتبط بها لتحقيق شهرة لفريق وسط البلد مثلما أشار البعض وقتها.

وعلي الصعيد الفنى، تشارك الفنانة حلا شيحة، في الفيلم الإماراتي القصير “أثل”، الذي اقتنص مؤخرًا جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، وبفوز الفيلم في المهرجان سيشارك تلقائيًا في الدور نصف النهائي في مهرجان برلين السينمائي السنوي. كما حصل فيلم أثل على جائزة “ريمي” الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي، في أمريكا، وتدور أحداث الفيلم حول الشاعر طرفة وسلمى مقدمة برامج شهيرة اختيرت لتقدم برنامج عن الشاعر طرفة بن العبد، وتفاجأ بأن هذا البرنامج يقلب حياتها ومسيرتها الإعلامية رأسًا على عقب، وتكتشف خلال الأحداث أن القدر يخبئ لها شيئًا بعيدًا عن الواقع.

و كانت آخر أعمال الفنانة حلا شيحة في الدراما مشاركتها في “مسلسل خيانة عهد” من بطولة الفنانة يسرا، خالد سرحان، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير أسم العمل من “دهب عيرة إلى “خيانة عهد” فى اللحظات الأخيرة، وتم طرحه في موسم مسلسلات رمضان 2020، وحقق نجاح كبير.