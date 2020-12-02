نشرت الفنانة ” حلا شيحة ” مجموعة من مقاطع الفيديو الخاصة بالداعية الإسلامي ” معز مسعود ” من أحد مقابلاته التي كان يتحدث فيها عن التسامح والتعارف والتحاور بين الشعوب والأديان .

وكتبت حلا في تعليقها على ذلك : ” هذا هو أنت يا حبيبي .. معز مسعود الحقيقي .. كل ما تحدثت عنه في هذا الفيديو عن الحقيقة والحب والجمال ” .

وتابعت : ” لتعارفوا .. كلام من القلب أنا كنت محتاجة اسمعه وكل الناس محتاجة تسمع الكلام ده ومحتاجينه دلوقتي لينا ولأولادنا و كل المعاني الجميلة في حياتنا اللي بتدينا توازن جميل ومهم ” .

وأضافت : ” الفيديو ده مهم وأنت مهم ومؤثر وأنا عارفة كويس إنت إيه وجواك إيه وكل الناس اللي بتحبك عارفين وعندك لسه طريق كبير مستنيك وأنا كمان ” .

واختتمت حلا شيحة تعليقها قائلة : ” نعم أنا أيضا فخورة أن أكون في رحلتك ” .

يذكر أنه منذ ساعات كان قد أعلن كلا من حلا شيحة ومعز مسعود عن ارتباطهما للمرة الأولى بعد نشر الأخير مقطع فيديو لأغنية بصوته مهديا إياها لحلا شيحة والتي قامت من جانبها بإعادة نشره معربة عن سعادتها بوجوده معها معلقين بأن ” رحلتهما واحدة ” .