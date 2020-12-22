علق الملحن ” حلمي بكر ” على قبول نقيب المهن الموسيقية الفنان ” هاني شاكر ” لإعتذار مطرب المهرجانات ” حمو بيكا ” والتنازل عن القضايا المُقدمة ضده .

وذلك على خلفية إساءة حمو بيكا لهانئ شاكر وأعضاء النقابة وتهديده باقتحامها بعد صدور قرارا بمنعه من الغناء .. الأمر الذي استدعى اتخاذ الاجراءت القانونية اللازمة وصدر حكم ضده بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه .

فقال حلمي بكر ساخرا من الصلح بينهما في تصريحات صحفية له : ” مبروك .. بكرة هيخلفوا أغاني صغيرة .. الأمر مبقاش غناء دلوقتي هو بقت ضحك وباتون ساليه .. مين يقول إيفيه ويضحك الناس أكثر .. الضحك على الدقون هيبقى للركب ” .

وتابع : ” الحالة الغنائية في مصر صارت دون المستوى ولن تقوم لها قائمة مرة أخرى ” .

وأشار حلمي بكر إلى إنه لا يستبعد اقتحام حمو بيكا مقر نقابة الموسيقيين مجددًا حال وقوع أي أزمة بينه وبين أعضاء مجلس النقابة .. وأن هذا التصالح ستظهر تداعياته في المستقبل القريب بشكل يضر حال الغناء ” .