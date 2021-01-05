نشر الشاعر المصري ” خالد تاج الدين ” صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” للفنان ” عمرو دياب ” برفقة فتاة حسناء خلال تواجده في دبي .

وكتب خالد تاج الدين في تعليقه على الصورة : ” حلوة البدايات ” في إشارة منه إلى أغنية لعمرو دياب .

وهو الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول هوية تلك الفتاة وطبيعة العلاقة بينها وبين عمرو دياب .. فيما تحدث البعض على أن هذه الصورة تشير إلى انتهاء العلاقة بين الهضبة والفنانة ” دينا الشربيني ” .

وفريق آخر قال أنه من الممكن أن تكون هذه الصورة ترويجاً لعمل جديد يحضر له عمرو دياب خلال الفترة المقبلة .