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حليمة بولند تثير الجدل بسبب عيدية ابنتيها

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نشرت الإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” وهي تعطي رزمة كبيرة من الدولارات من فئة أوراق 100 دولار أمريكي إلى كلا من ابنتيها ك ” عيدية ” لهم .

وعلقت حليمة على الفيديو قائلة : ” كله مسافرة ومامداني أصرف عيادي بالدينار الكويتي توهقت ” .

وأثار مقطع الفيديو كثيرا من الجدل بعد انتشاره بشكل سريع على مواقع التواصل الإجتماعي .

إذ رأى الكثير من المتابعين أن حليمة بولند تستعرض ثرائها بطريقة قد تسيء إلى من يمتلكون المال لتقديمه لأطفالهم كعيدية .

كما اتهمها البعض أيضا بإنها تستغل أطفالها من أجل الاستعراض .

وجاءت التعليقات من جانب بعض المتابعين الذين عبروا عن غضبهم واستهجانهم من تصرف حليمة بولند .. ومن بين التعلقيات الغاضبة : ” حرام هناك ناس يموتون من الجوع .. والله أشوف هذا التصرف خطأ وما فيه إنسانية .. طبعا هي حرة لكن ماله داعي عرضه في ناس محرومين ” .

 

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