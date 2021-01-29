أثارت ال​إعلام​ية الكويتية ​حليمة بولند​ ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو بدت فيه بملامح مختلفة جداً عن تلك التي إعتادها الجمهور، ولاحظ المتابعون أن وجهها بات ممتلئاً ومنتفخاً بشكل غير طبيعي.

وتحدث هؤلاء في تعليقاتهم عن مبالغتها في الخضوع لعمليات التجميل، ولم يتردد بعضهم في السخرية منها والتنمر عليها.

ومما كتبوه على أحد تلك الحسابات: “كل سنة راس جديد” و”مزيدة الكمية” و”كان صبرت ما صورت لين يفش وجها من الإبر بس ما يتحملون” و”خربت وشوهت وجهها” و”زيادة خميرة. كثّر خميرة” و”وجهها تحول مربع” و”عجينتي قبل أخبزه”.





