ظهرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند مع ابنتيها مريم وكاميليا على تطبيق “سناب شات”، وهي ترقص بعفوية معهن على أحد المقاطع الغنائية، وذلك للإحتفال بالقرقيعان.

وارتدت الفتاتان نفس الفستان وبدأن بالرقص ولفتتا الانظار بجمالهما وبتغير ملامحهما بعدما كبرتا، واكدت اغلب التعليقات ان الفتاة الصغرى باتت نسخة عن والدتها.

وظهرت الاعلامية الكويتية باللون الابيض بفستان متناسق مع ابنتيها ولفتت الأنظار بتغيّر شكلها بعد اعتمادها على الشعر الاسود القصير، وتكبير شفاهها، وحرصت كعادتها على تطبيق مكياج قوي بألوان فاقعة.