حليمة بولند تكشف عن مفاتنها وتتحدث عن جمال الروح!

نشرت الاعلامية الكويتية حليمة بولند صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة جريئة.
حليمة بولند اطلت بفستان اخضر مكشوف الكتفين وقصير اظهر الكثير من مفاتنها.
وعلقت حليمة بولند على الصورة قائلة: “جمال الشكل يجذب الانسان ولكن جمال النفس يأسره 💕 … مساء الجمال بكل تفاصيله 💕”.
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جمال الشكل يجذب الانسان ولكن جمال النفس يأسره 💕 . مساء الجمال بكل تفاصيله 💕 . #حليمه #حليمه_بولند #حليمة_بولند #باريس 💕
وقد تفاعل متابعو حليمة مع الصورة حيث علق احدهم قائلا: “المرأة جميله بالحياء والحشمه هنا يكمل جمال المرأة ………..مو بتفسخ والتعري” فيما اشاد اخرون بجمالها ودلالها.