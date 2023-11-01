كشف الفنان حمادة هلال، عن مرض ابنته الصغيرة وذلك عبر “ستوري” صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.
وكتب الفنان حمادة هلال خلال ستوري حسابه بـ إنستجرام، قائلًا: يارب يشفيكي يا بنتي ويشفي كل مريض.
حمادة هلال يدعو بالشفاء لابنته
ولم يكشف حمادة هلال عن تفاصيل مرض ابنته، خاصة أنه لم يتحدث من قبل عن أمور أسرته الخاصة، لكن يبدو أنها أصيبت بأزمة صحية مفاجئة .
وتلقي حمادة هلال العديد من الدعوات من متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، متمنيين الشفاء لابنته.
إرما حمادة هلال
وسبق أن قام يوسف حمادة هلال، بنشر عدة صور لشقيقته إرما، التي لم تدخل مجال السوشيال ميديا حتى الآن، كما ظهر يوسف في عدة فيديوهات يبرز فيها قدراته التمثيلية من خلال مقاطع فيديو قصيرة نشرها عبر “إنستجرام” و”تيك توك”
زواج حمادة هلال
يشار أن حمادة هلال متزوج منذ عام 2009 من السيدة أسما سميح وهي فلسطينية الأصل، والتي صرّح يإحدى لقاءاته الإعلامية أنه أحبها منذ أن كان عمرها 13 عامًا ثم تقدم بعد ذلك لخطبتها لمدة جاوزت الـ 6 سنوات، ثم كللت تلك الخطبة بالزيجة واسفرت عن نجليهما: (إرما) و(يوسف).
مسلسل «المداح 4»
وعلى الصعيد الفني، سيعرض الجزء الرابع فى موسم دراما رمضان 2024، ويقوم النجم حمادة هلال حاليًا بالتحضيرات الخاصة للمسلسل الذى سيحمل العديد من المفاجات للجمهور.
ويراهن الفنان حمادة هلال أن يتخطى الجزء الجديد من المسلسل نجاحات الأجزاء الثلاثة التى قدمها من قبل.
وحمل الجزء الثالث من مسلسل المداح عنوان أسطورة العشق ودارت أحداثه في إطار من التشويق والاثارة والرعب وعاش من خلاله صابر المداح الذي قصتي حب مع هبة مجدى ويسرا اللوزى ومر من خلالهما بالعديد من الأزمات والألغاز التي حاول حلها.
ألف سلامه على بنتك ياحماده يابتاع عيله واطيه وكذابه
يشار أن حمادة هلال متزوج منذ عام 2009 من السيدة أسما سميح وهي فلسطينية الأصل، والتي صرّح يإحدى لقاءاته الإعلامية أنه أحبها منذ أن كان عمرها 13 عامًا ثم تقدم بعد ذلك لخطبتها لمدة جاوزت الـ 6 سنوات، ثم كللت تلك الخطبة بالزيجة واسفرت عن نجليهما: (إرما) و(يوسف)
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ربنا سبحانه وتعالى يشفي البنت و ترجع لها صحتها و عافيتها و قوتها 🤲🏻
ويفرجها على أهلنا بغزّة و يرحم الشهداء و يسكنهم الفردوس الأعلى و يشفي الجرحى و يفرجها على الأسرى و التعويض من رب العالمين.
بعدما تخلى عنا كل العالم و لكن الله معنا و الدنيا تدور عليهم كلهم و ستأتي عليهم أيام أسود من ظلام الليل و سيجربون ان شاء الله كل شيء
و لكن هل يتخلى أهل فلسطين عنهم كما فعلوا هم معنا ؟ العلم عند الله وحده !
هم لا يدركون خطورة الخطط الصهيونية التوسعية
فليست فلسطين وحدها ،و سكوتهم و تخاذلهم و تآمرهم اليوم سينقلب عليهم غداً و ويلٌ لهم من الذي ينتظرهم و تذكروا كلامي هذا .
لقد توسع المخطط و انتم ترون حال الخونة بدويلات الخليج البعراني العبراني من استقبال
الصهاينة و معانقتهم و الرقص معهم و بناء اماكن العبادة لهم و انتظروا مدينة نيوم على أرض الحرمين و مفاجآت ما بعد نيوم !
وأما دويلات الدعـــارات و البحرين فعندهم صهاينة و حاخامات و اماكن عبادة لهم و هذه فقط البداية
و انتظروا ما سيحصل لهم .
دويلات البعران جبناء و لا يحتملون يوم واحد من الذي يحصل بفلسطين من ٧٥ عام و حتى أكثر
ولذلك احتلالهم سيكون سهل جداً بدون مقاومة
و قد بدأ بالفعل و هم لا يدركون .
انشغالهم ب المهرجانات و الحفلات و الهز و الرقص والفسق و الفجور لالهاء الشعب عن سياسة حكامهم القذرة ،و عندما يفيقون من سكرتهم سيكون قد فات الأوان .
ماذا تقول أنت؟