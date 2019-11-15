حمدي الميرغني يدعو لطفله وزوجته امام الكعبة

نشر الممثل المصري حمدي الميرغني صورة جمعته بزوجته أمام الكعبة، أثناء تأديتهما لمناسك العُمرة.

وظهر الميرغني في الصورة التي نشرها عبر حسابه على انستغرام وهو يضع يده على بطن زوجته، في إشارة منه إلى الجنين الذي تحمله.

وعلق حمدي الميرغني على الصورة داعيًا للطفل وزوجته، حيث كتب: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم أنبته نباتاً حسنا وأجعله قرة عيننا واحفظه وبارك لنا فيه وأجعله من أهل التقوى والصلاح، إن شاء الله تقومي بالسلامة ياحبيبتي”.