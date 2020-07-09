تصدر هاشتاج ” ادعم محمد رشاد ” قائمة التريند على موقع التغريدات ” تويتر ” بعد تفاعل عدد كبير من المتابعين على مقطع الفيديو الذي نشرته زوجته الإعلامية ” مي حلمي ” متحدثة عن أزمته الأخيرة وهي منهارة في البكاء .

حيث أشارت مي حلمي إلى أن زوجها الفنان ” محمد رشاد ” على خلاف مع منتج أعماله الذي يطالبه بسداد مبلغ 5 ملايين جنيه كشرط جزائي وإلا سيتعرض للحبس والحجز على منزله .

وأعرب عدد كبير من متابعيه ومحبيه عن دعمهم له من خلال الهاشتاج .

وحرصت مي حلمي على توجيه الشكر لكل من قدم لهما الدعم فقامت بنشر صورة لها برفقة زوجها مستعينة بالهاشتاج وكتبت في تعليقها عليها : ” ‏معاك ومسانداك في المرة قبل الحلوة .. اشكركم على دعمكم من قلبي ” .

وكان الفنان ” محمد رشاد ” قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تحدث فيه عن الأزمة ووجه الشكر أيضا لمن قدم له الدعم والمساندة .

وقال أن هذه المشكلة قائمة منذ سنوات كان يحاول فيها إيجاد حلا لها بشتى الطرق ولكن لم يصلوا إلى حلول بالنهاية .

وأضاف : ” انتوا جمهوري وضهري وأقرب حد ليا وانتوا معايا في نجاحي وأزماتي وكل حاجة وحشة وحلوة في حياتي واللي جاي هيبقى أحلى بيكم ” .

وتابع : ” أنا محبتش أتكلم في تفاصيل المشكلة لو مابقاش فيه حل غير كدة أكيد هحكيلكم كل تفاصيل الحكاية إيه هي وسبب المشكلة إيه ” .