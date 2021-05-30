تنتظر النجمة المصرية ليلى علوي عرض «فيلم ماما حامل» الذي أطلق إعلانه الرسمي مؤخرًا، ويشكل عودتها إلي السينما بعد غياب 4 سنوات منذ قدمت فيلمها الأخير «الماء والخضرة والوجه الحسن» مع المخرج يسري نصر الله، ويحمل الفيلم الجديد جرعة مكثفة من الكوميديا، ومن المنتظر أن ينطلق في دور العرض المصرية ابتداءً من 2 يونيو والخليج العربي 3 يونيو.

وقدم الإعلان الخاص بالفيلم لمحات من القصة، التي يبدو فيها إن ليلى علوي وبيومي فؤاد يقدمان شخصيتي زوجين يعيشان حياة رومانسية سعيدة، لا تروق لأبنائهما محمد سلام وحمدي الميرغني، اللذين يعبران عن استيائهما من رومانسية والديهما المفرطة، بردود أفعال كوميدية، وتنقلب حياة الجميع حين يعرفون إن الأم حامل، وينتهي الإعلان بـ «سلّام» و«الميرغني» يحملان الطفلين معًا.

فالقاعدة تقول إن الأم تستريح أخيرًا بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، ماذا يحدث حين تنكسر القاعدة ويحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة إن ماما حامل؟..هذه الفكرة التي يتناولها الفيلم.

نرشح لك: هل شاهدت والد ليلي علوي من قبل؟ .. انفصل عن والدتها وهي طفلة وهذا ما كان يفعله في عيد ميلادها! (صورة نادرة)

وتعرضت الفنانة الكبيرة ليلى علوي، للعديد من الأنتقادات من قبل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب حضورها حفل زفاف في الجونة، بعد حضور تشيع جثمان الفنان الكبير الراحل سمير غانم، لكنها تجاهلت حملات الهجوم التى شنت ضدها، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» البرومو الرسمي لفيلمها الجديد «ماما حامل» .

وعلّقت على البرومو قائلة :«أمك حااااامل.. الإعلان التشويقى لفيلم.. ماما حامل.. 2 يونيو بجميع دور العرض.

وظهر في البرومو بعض أبطال العمل وهم: بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، نانسي صلاح، محمد سلام، شريف الدسوقي.

“فيلم ماما حامل” وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الاتربى، هدى مجد، سامى مغاورى، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، ونيو سينشرى، ومصر العالمية، وماجيك بينز.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “