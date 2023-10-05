طالب الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، والخطيب بوزارة الأوقاف، نقابة المهن الموسيقية، بالتحقيق مع مغني المهرجانات حمو بيكا لنشره فيديو يظهر فيه شبه “عاري” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

فيديو صادم لحمو بيكا

وناشد الشيخ خالد الجمل في تصريح خاص، الجهات المسؤولة، بمحاسبة حمو بيكا ومن يسير على نهجه بتهمة نشر محتوى غير لائق، منوها بأن هذه الأفعال تعطي الحجة للمتشددين دينًا بتحريم الفنون، وتنشر التقاليد غير المناسبة في مجتمعنا المصري.

وعن ارتداء حمو بيكا الذهب، أكد الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجمل، أن الإسلام حرم على الرجال ارتداء الحلي المصنوع من الذهب إن كان ما يرتدي ذهبا خالصا كما يظهر.

وكان مؤدي المهرجانات المثير للجدل حمو بيكا قد ظهر في فيديو شبه عاري عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك؛ مما جعله مادة للسخرية والتداول بين نشطاء السوشيال ميديا

حمو بيكا يحتفل بنصر السادس من أكتوبر

من ناحية أخرى، عبر الفنان حمو بيكا عن سعادته بذكري نصر أكتوبر المجيد، من خلال فيديو له نشره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو”إنستجرام“.

ونشر بيكا فيديو له أثناء تجواله في شوارع القاهرة، احتفلا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وعلق قائلا: “كل عام وبلدنا في نصر 🇪🇬..الذكري ال 50 لانتصار جنودنا من الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة .. كل عام وكل الشعب المصري وقواتنا المسلحة والشرطة المصرية بخير وسلام”.

نقابة الموسيقين ترفع الإيقاف عن حمو بيكا

وفي سياق آخر قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، رفع الإيقاف عن حمو بيكا ليزاول النشاط الغنائي.

وأظهر قرار النقابة، اسم حمو بيكا الحقيقي، وهو محمد محمود مصطفى، على أن يعود لمزاولة النشاط الغنائي مجددًا.

وجاء في البيان الصادر من قبل نقابة المهن الموسيقية: “بعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية التى تفيد بانتهاء مدة الإيقاف للحاصل على التصريح بالعمل محمد محمود مصطفى – الشهير بـ حمو بيكا – شعبة أداء صوتي، تقرر رفع الإيقاف عن المذكور، ويحق له العمل تحت مظله القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته، ويتم إخطار كافة الجهات المعنية بذلك القرار.

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