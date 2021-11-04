دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهــم البعيدون عن الأضواء، ومن بين هؤلاء المطرب المصري “حميد الشاعري” الذي ظهر أمس خلال صوره مع زوجته “صوفيا” التي لا يعرفها الجمهور.

حيث احتفل الفنان حميد الشاعري بعيد ميلاد زوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” ونشر حميد الشاعـري صورة تجمعه مع زوجته، وعلق عليها كاتبًا:”كل عام وانتي طيبة الي حبيبتي صوفيا رشاد”.

وكان قد أقيم حفل زفاف ابن شقيق حميد الشاعرى منذ فترة، داخل أحد الفنادق الكبرى على عروسه ناريمان وليد وحرص عدد من النجوم على حضور حفل الزفاف من أبرزهم الفنانة يسرا، الفنان أحمد زاهر، المطرب مصطفى شوقى، المطرب محمد قماح، الموسيقى جلال فهمى، والمطربة شذى وكابتن عبد العزيز عبد الشافى وكابتن محمد يوسف وعادل عبد الرحمن، وأحيا حفل الزفاف النجمان تامر حسنى وحكيم.

كما احتفل الفنان حميد الشاعري بتخرج ابنته نبيلة ، حيث شارك متابعيه بهذا الحدث عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ونشر الشاعري صورا لابنته وعلق عليها قائلاً: “نبيلة حبيبة بابا اتخرجت Visual Communication Design هو حاجة جديدة إيه هي معرفش، ومعرفش ترجمتها بالعربي مبروك يا أحلى نبيلة “…إضغط هنا وشاهد جمالها بالصور!

يُذكر أن آخر أعمال الفنان حميد الشاعرى كانت مشاركته فى كليب أغنية “زحمة الأيام” والتي شهدت مشاركةنجوم التسعينات حميد الشاعرى ومصطفي قمر وهشام عباس وايهاب توفيق، وحققت نجاحا كبيرا بعدما كسرت حاجز المليون و900 ألف مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها واحتلت التريند رقم 6 على موقع “يوتيوب”.

“زحمة الأيام” غناء حميد الشاعرى ومصطفي قمر وهشام عباس وايهاب توفيق كلمات : سامح العجمي، والحان : أشرف سالم، وتوزيع وفواصل موسيقية : نديم الشاعري، وتوزيع وتريات : أحمد الموجي، عود : اسلام ابتي، جيتار : محمود جليليو، وتم التسجيل في استديو الرسالة، المهندس : احمد جودة، مكساج وديجيتال ماستر نديم الشاعري، وانتاج CAMP.

كما يستعد أن النجم حميد الشاعرى لتسجيل ديو غنائى جديد يجمعه بالنجم محمد منير فى أغنية من ألحان فارس فهمى، وكلمات رضا المصرى، وتوزيع نديم الشاعرى بعنوان “مين يستاهلك”، وهذا هو الديو الثانى الذى يجمعهما سويًا بعد ديو “أكيد” الذى تم تقديمه عام 1986.

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