حنان الترك تعلن عن عودتها للتمثيل بعمل جديد

اعلنت الممثلة المعتزلة ​حنان الترك​ عن عودتها للتمثيل من جديد، من خلال مسلسل كرتوني يحمل عنوان “نونة”، حيث طرحت الاعلان الدعائي له عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدت حنان الترك في الاعلان على شكل شخصية كرتونية مرتدية الحجاب ، وعلقت على الصورة قائلة: “نونة.. قريبا”.

“نونة”، هي بطلة مجلة أطفال أصدرتها حنان في السابق، الا انها اتّخذت قرارها بتحويلها لمسلسل كرتوني.

والجدير ذكره انها كانت قد اعتزلت سابقا، واشارت حينها الى ان هذا القرار لا رجعة عنه.