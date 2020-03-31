حنان ترك: “لا سبيل من الخروج من الظلمه الا بالاعتراف بالذنب والرجوع الي الله”

في أول مشاركة لها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر، كتبت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك عن أزمة فيروس كورونا التي يعيشها العالم حاليا بشكل غير مباشر.

فقد كتبت حنان ترك تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “حدثت نفسي كثيرا في تلك الايام العصيبه عن نبي الله يونس و دعاءه العظيم الذي يصرخ فيه بكل وحدانيه وبكل توحيد انه ”لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين” ما احوج البشريه كلها ان تقوله وتهتز اركانها بمعانيه … فلا سبيل من الخروج من الظلمه الا بالاعتراف بالذنب والرجوع الي الله”.

حدثت نفسي كثيرا في تلك الايام العصيبه عن نبي الله يونس و دعاءه العظيم الذي يصرخ فيه بكل وحدانيه وبكل توحيد انه ''لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين" ما احوج البشريه كلها ان تقوله وتهتز اركانها بمعانيه … فلا سبيل من الخروج من الظلمه الا بالاعتراف بالذنب والرجوع الي الله — Hanan Turk (@HanannTurk) March 31, 2020

يذكر أن حنان ترك كانت قد عادت إلى السينما بعد غياب بتجرية جديدة ومختلفة من خلال فيلم “النداهة”، أول دراما صوتية تعرض في صالات عرض جماهيرية في مصر والعالم العربي، ويشاركها في بطولته هاني عادل ومن تأليف وإخراج خالد المهدي.