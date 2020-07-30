ناشدت الفنانة المصرية حنان شوقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحصول على حقوقها من بعض شركات الإنتاج، وكذلك عدم استدعاء المنتجين لها وبقائها دون عمل منذ فترة.

وكتبت حنان شوقي عبر حسابها على الـ “فايسبوك”: “أناشد الرئيس المحترم عبدالفتاح السيسي رئيس المصريين، وأقول له يا سيادة الرئيس… حضرتك قلت من قبل إن كل فرد في مصر سيحصل على حقه ونحن لا نرضى بظلم أحد”.

واضافت شوقي: “أشكو إليك كإنسانة مصرية تعيش على أرض هذا الوطن، ولي حقوق عند مصريين يعملون في مجال الفن ويرفضون أن يعطوني حقي، فقد تعاملت مع شركة ريمون مقار للإنتاج، ولي عندهم مبلغ منذ سنوات ويرفضون إعطائي باقي حقوقي”.

وتابعت: “أشكو إليك يا سيادة الرئيس تجاهل شركات الإنتاج للممثلين والممثلات الذين يجلسون في بيوتهم منذ فترة دون عمل، فماذا يفعل هؤلاء والفن مصدر رزقهم الوحيد؟ هل نموت جوعاً أم نموت قهراً؟ ألجأ إليك سيدي الرئيس أنا وكثير من أصدقائي لحل مشاكلنا، وأعانك الله علينا وحفظ الله مصر”.