حنان مطاوع تكشف عن وضعها لمولودتها الأولى .. ونجوم الفن يهنئونها

كشفت الفنانة المصرية ” حنان مطاوع ” من خلال صورة قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” عن وضعها لمولودتها الأولى ” أماليا ” من زوجها المخرج المسرحي ” أمير اليماني ” .
وظهرت حنان مطاوع في الصورة برفقة زوجها ووالدتها الفنانة ” سهير المرشدي ” من داخل غرفة العمليات وبرفقة المولودة الجديدة .
وأشارت حنان إلى أن الولادة تمت منذ فترة قريبة وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” من فترة قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين .. بإبنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس ” .
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من فتره قريبه ربنا رزقني انا وزوجي الحبيب بأجمل هديه من رب العالمين. بإبنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس🥰علي فكره أماليا اسم مصري قديم(فرعوني) معناه الأميره الصغيره إبنه الملك♥️
وأوضحت حنان مطاوع لجمهورها المعنى من إسم ” أماليا ” في تعليقها على الصورة وكتبت : ” على فكرة أماليا إسم مصري قديم ” فرعوني ” معناه الأميرة الصغيرة إبنة الملك ” .
وتلقت حنان عددا كبيرا من التعليقات التي انهالت عليها لتهنئتها بمولودتها الجديدة من قبل متابعيها ومحبيها ونجوم الفن أيضا .
فكتبت إيمان العاصي : ” يا روح قلبي ما شاء الله الله أكبر .. الله يحميها ويبارك فيها .. فرحانة قوي ليكي يا حنان ” .
وكتبت المطربة شذا : ” مبروك يا نوني يا أحلى وأطيب مامي في الدنيا مبروك ليكوا حبيبتي أنتي و باباها ” .
وعلقت رانيا محمود ياسين قائلة : ” ألف مبروك يا أم أماليا تتربي في عزكم اللهم بارك ” .
وكتب الفنان أحمد زاهر مهنئا وقال : ” مبروك يا نونا ألف مليون مبروك تتربي في عزك وعز أبوها إن شاء الله ” .
وعلق الفنان خالد سليم وقال : ” ألف مليون مبروك يا حبايبي .. ربنا يخليكم ليها ويطرح لكم البركة فيها .. وألف حمد الله على سلامتك ” .
كما كتبت لها الفنانة ميرهان حسين قائلة : ” ياروح قلبي يا روح قلبي مبروك يا أحلى مامي وقدوة ربنا يخليهالك يا حبيبتي ويحميها ويبارك فيها ” .
ونشرت الفنانة مي كساب الصورة عبر حسابها على ” إنستجرام ” وكتبت : ” مبروك يا حييية قلبي تتربي في عزكم وعقبال ما تخاويها ورا بعض ورا بعض عشان أفرح فيكي .. قصدي بيكي ” .
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مبروك يا حيييه قلبي تتربي في عزكم وعقبال ما تخاويها ورا بعض ورا بعض عشان أفرح فيكي 😍 قصدي بيكي @hananmotawie