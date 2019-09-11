حنان مطاوع تكشف عن وضعها لمولودتها الأولى .. ونجوم الفن يهنئونها

كشفت الفنانة المصرية ” حنان مطاوع ” من خلال صورة قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” عن وضعها لمولودتها الأولى ” أماليا ” من زوجها المخرج المسرحي ” أمير اليماني ” .

وظهرت حنان مطاوع في الصورة برفقة زوجها ووالدتها الفنانة ” سهير المرشدي ” من داخل غرفة العمليات وبرفقة المولودة الجديدة .

وأشارت حنان إلى أن الولادة تمت منذ فترة قريبة وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” من فترة قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين .. بإبنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس ” .

وأوضحت حنان مطاوع لجمهورها المعنى من إسم ” أماليا ” في تعليقها على الصورة وكتبت : ” على فكرة أماليا إسم مصري قديم ” فرعوني ” معناه الأميرة الصغيرة إبنة الملك ” .

وتلقت حنان عددا كبيرا من التعليقات التي انهالت عليها لتهنئتها بمولودتها الجديدة من قبل متابعيها ومحبيها ونجوم الفن أيضا .

فكتبت إيمان العاصي : ” يا روح قلبي ما شاء الله الله أكبر .. الله يحميها ويبارك فيها .. فرحانة قوي ليكي يا حنان ” .

وكتبت المطربة شذا : ” مبروك يا نوني يا أحلى وأطيب مامي في الدنيا مبروك ليكوا حبيبتي أنتي و باباها ” .

وعلقت رانيا محمود ياسين قائلة : ” ألف مبروك يا أم أماليا تتربي في عزكم اللهم بارك ” .

وكتب الفنان أحمد زاهر مهنئا وقال : ” مبروك يا نونا ألف مليون مبروك تتربي في عزك وعز أبوها إن شاء الله ” .

وعلق الفنان خالد سليم وقال : ” ألف مليون مبروك يا حبايبي .. ربنا يخليكم ليها ويطرح لكم البركة فيها .. وألف حمد الله على سلامتك ” .

كما كتبت لها الفنانة ميرهان حسين قائلة : ” ياروح قلبي يا روح قلبي مبروك يا أحلى مامي وقدوة ربنا يخليهالك يا حبيبتي ويحميها ويبارك فيها ” .

ونشرت الفنانة مي كساب الصورة عبر حسابها على ” إنستجرام ” وكتبت : ” مبروك يا حييية قلبي تتربي في عزكم وعقبال ما تخاويها ورا بعض ورا بعض عشان أفرح فيكي .. قصدي بيكي ” .