شاهد.. حوار طريف بين هنا الزاهد وحماتها وأحمد فهمي يتدخل

نقاش طريف دار بين الفنانة المصرية هنا الزاهد وبين حماتها والدة زوجها الفنان أحمد فهمي.



هنا نشرت صورة قديمة لنجوم هوليوود ليوناردو دي كابريو والفنان براد بيت وجوني ديب وهم في سن صغير، عبر حسابها على «أنستجرام».



علقت السيدة “ليلى العطار” والدة الفنان أحمد فهمي على الصورة التي نشرتها هنا الزاهد بصورة لنجلها في طفولته، لترد هنا الزاهد ‏قائلة: “يا روح قلبي، لا ده إحنا كنا قمرات بقى، فظيع بريء أوي”.‏



مكما علّق الفنان أحمد فهمي على صورة نجوم هوليوود ساخرًا: «ده أيام ما كانوا بيعملوا فيلم الحب الأول»، فردت هنا الزاهد قائلة: ‏‏«ورينا صورتك أيام الفيلم ده»، ويرد الفنان محمد كيلاني: «يورينا صورته في أي وقت»، فرد فهمي قائلًا: «لا يلا أنت وهي لذاذ أوي».



يذكر أن هنا الزاهد شاركت في دراما رمضان 2019، من خلال بطولة مسلسل “الواد سيد الشحات”، بجانب كلا من زوجها ‏الفنان ‏أحمد فهمي، والفنان محمد عبد الرحمن.



المسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.



يشار إلى أن أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بزفافهما أول سبتمبر الماضي، في حفل كبير بأحد الفنادق الكبرى ‏بالقاهرة بحضور عدد كبير من النجوم.



أحمد فهمي تزوج مرتين قبل الفنانة هنا الزاهد، حيث ارتبط أولا بشهد رمزي، شقيقة شريف رمزي، والتي انفصل عنها بعد ذلك ليتزوج من منة حسين فهمي، وانفصل عنها أيضا.