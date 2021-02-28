تستعد الفنانة المصرية ” حورية فرغلي ” لإجراء العملية الجراحية الثانية في أنفها يوم غد الإثنين 1 مارس في أحد مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية .

وذلك بعد مرور 20 يوما على خضوعها للعملية الجراحية الأولى التي استغرقت أكثر من 10 ساعات قام فيها الفريق الطبي باستقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدرى ووضعهما في الأنف لتعود إلى شكلها الطبيعى .. وساعدت بعد نجاحها على تطور حاسة الشم والتذوق لديها .

أما العملية الثانية فسيقوم خلالها الأطباء بتعديل الأنف للشكل الطبيعى ونحتها .. ومن المقرر أن تستغرق العملية حوالي 3 ساعات على أقصى تقدير .

وكشفت حورية فرغلي في تصريحات صحفية لها عن انتهائها من جلسات الأكسجين التي كانت قد خضعت لها بأمر الطبيب المعالج لها حتى يتمكن الجسم والفم والأنف من الامتلاء بالأكسجين .