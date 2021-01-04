أدلت الفنانة المصرية ” حورية فرغلي ” بتصريحات لجريدة ” اليوم السابع ” كشفت من خلالها عن سوء حالتها النفسية ومعاناتها من الوحدة والاكتئاب .

فتحدثت حورية فرغلي عن أنها لم تنظر إلى نفسها في المرآة منذ عامين بسبب تشوه شكل أنفها بسبب فشل عمليات التجميل التي أجرتها بالإضافة إلى عدم قدرتها على تذوق الطعام .

كما أشارت إلى أن أغلب الأشخاص والأصدقاء ابتعدوا عنها ولم يعد أحد يتواصل معها أو حتى يقدم لها التهانى في المواسم والأعياد أو حتى الحفلات الفنية أو حفلات توزيع الجوائز قائلة : ” تليفوني مبقاش بيرن ” .

وتابعت بإنه لا يوجد سوى كلا من الفنانتين ” لبلبة ” و ” رانيا محمود ياسين ” هما من يتواصلون معها ويسألون عليها بين الحين والآخر .. مضيفة أنه كان هناك أشخاص قريبين منها وأصدقاء ساعدتهم ووقفت بجانبهم ولكنهم باعوها وتركوها وحيدة عقب مرضها .

وعلقت حورية فرغلي على ذلك قائلة : ” كانوا عاملين إنهم حبايبي وهما بيمثلوا ” .