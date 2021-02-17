خرجت الفنانة المصرية ” حورية فرغلي ” بتصريحات لجريدة ” اليوم السابع ” كشفت من خلالها عن نتائج العملية الأولى التي خضعت لها مؤخرا في أنفها بالولايات المتحدة الأمريكية .

والتي كانت عبارة عن استقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدري لزراعتها في الأنف كي تعود لشكلها الطبيعي .

حيث أشارت حورية فرغلي إلى أنها استعادت حاستي الشم والتذوق وبدأت في الشعور بهما بعد 48 ساعة من إجرائها للعملية فأصبحت الآن تتذوق القهوة والحلوى وتشم الأشياء من حولها .

وأضافت إنها أوشكت على الانتهاء من جلسات الأكسجين وعددها 20 جلسة والتي أمر بها الطبيب الأمريكي المعالج لها حتى يتمكن الجسم والفم والأنف من الامتلاء بالأكسجين .. ومن المقرر إجراء العملية الثانية لحورية فرغلي يوم الإثنين المقبل .