أدلت الفنانة المصرية ” حورية فرغلي ” بتصريحات صحفية لها تحدثت فيها عن حالتها النفسية وعن العملية التي من المقرر أن تخضع لها في الثاني من شهر فبراير المقبل بخصوص أنفها .

فأشارت إلى أن جميع الاجراءات اللازمة للسفر والعملية قد تمت بنجاح وسيصطحبها في هذه الرحلة شقيقتها وشقيقها ونجله .

وتابعت حورية فرغلي : ” خايفة من الوجع أوي ومش عارفة هعيش ولا أموت ” .

وأضافت متحدثة عما لاقته من إهتمام عقب التصريحات التي أدلت بها مؤخرا عن معاناتها من مرضها ووحدتها قائلة : ” مش مصدقة الناس كلها بتحبني واتصلت بيا وكنت صعبانة عليكم وحسيتو بيا ” .

واستكملت : ” عانيت من التنمر من سنين وكنت بسمع شتايم وأنا مش محتاجة عمليات تجميل خاصة إني كنت ملكة جمال مصر عام 2002 .. المضاد الحيوي كان يلازمني أثناء تصوير الأعمال الفنية حتى اسألوا المخرجين ” .