خالد أبو النجا يثير الجدل بتصريح جديد: المثلية ليست حرام .. كفاية عك

أثار الممثل المصري خالد أبو النجا الجدل من جديد بتصريح أطلقه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي اعتبر خلاله أن المثلية الجنسية ليست حراماً، حيث كتب التالي:
“المثلية صفة لمن يولد بچينات انحذاب معكوسة لنفس الجنس بدلا من الجنس الآخر فهي كما تولد ببشرة سمراء او شعر اشقر ليست اختيار ولا مرض و هي صفة لهذه الطبيعة (و لو انها نسبة صغيرة) و ليست الفعل الجنسي بالمناسبة لذلك فهي ليست حرام! فهم خلق الله إنقاذ حياة شاب مثليي واجب.. كفاية عك”.
🙏
المثلية صفة لمن يولد بچينات انحذاب معكوسة لنفس الجنس بدلا من الجنس الآخر
فهي كما تولد ببشرة سمراء او شعر اشقر
ليست اختيار ولا مرض
و هي صفة لهذه الطبيعة (و لو انها نسبة صغيرة) و ليست الفعل الجنسي بالمناسبة
لذلك فهي ليست حرام!
فهم خلق الله
إنقاذ حياة شاب مثليي واجب #كفاية_عك https://t.co/Wfy6j7CK3X
— Kal Naga – أبوالنجا (@kalnaga) September 26, 2018