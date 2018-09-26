خالد أبو النجا يثير الجدل بتصريح جديد: المثلية ليست حرام .. كفاية عك

أثار الممثل المصري ​خالد أبو النجا​ الجدل من جديد بتصريح أطلقه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي اعتبر خلاله أن المثلية الجنسية ليست حراماً، حيث كتب التالي:

“المثلية صفة لمن يولد بچينات انحذاب معكوسة لنفس الجنس بدلا من الجنس الآخر فهي كما تولد ببشرة سمراء او شعر اشقر ليست اختيار ولا مرض و هي صفة لهذه الطبيعة (و لو انها نسبة صغيرة) و ليست الفعل الجنسي بالمناسبة لذلك فهي ليست حرام! فهم خلق الله إنقاذ حياة شاب مثليي واجب.. كفاية عك”.