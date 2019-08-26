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خالد أبو النجا يوضح حقيقة إلقاء القبض عليه بتهمة تعاطي المخدرات مع صديقه ” العاري ” في أمريكا

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انتشر خلال اليويمن الماضيين خبرا حول إلقاء القبض على الفنان المصري ” خالد أبو النجا ” في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة حيازة وتعاطي الهيروين في سيارته ومعه صديق من كوبا بدون ملابس في طريق بعيد عن المدينة .

ليخرج خالد أبو النجا عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” نافيا هذا الخبر ومؤكدا على إنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية وسيقوم برفع قضية تشهير على هؤلاء الأشخاص الذين يفبركون هذه الأخبار الكاذبة .

وقال أبو النجا في تغريدته : ” يتم حاليا تتبع مصدر هذا الخبر بعد رصده إلكترونيا لرفع قضية تشهير على هذا أو هؤلاء الأشخاص وراء هذه الإشاعات المفبركة .. لن تفلتوا من العقاب وكفايةعك ” .

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