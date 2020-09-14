نشر ” خالد الذهبي ” نجل الفنانة السورية ” أصالة ” صورة له برفقة والدته عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وكتب خالد الذهبي في تعليقه على الصورة موجها رسالة مؤثرة إلى أصالة قائلا : ” ماما .. لقد حملتي الهم طيلة حياتك .. أتمنى لو أنه باستطاعتي الاهتمام بك كما تفعلين مع عائلتك .. تمتلكين أنقى روح ويقتلني ذهابك للعمل كل يوم وأنا أعلم أنك لا تزالين مجروحة ” .

وتابع : ” ولكنني سأظل دائما هنا أذكرك كم أنك مهمة .. تمتلكين أنقى قلب في العالم يا أمي فحتى في أكثر أوقاتنا ظلاما تظلي تذكرينا بحجم النعم التي نمتلكها ولم يقف أحد معي في شدتي سواك يا أمي .. ورغم كل الصراعات التي تخوضيها لا زال بإمكانك اعتصار قلبك لتطرحي أعظم ألبوم غنائي سمعته في حياتي وأنا أعي ما أقول جيدا ” .

وأضاف : ” لا أستطيع أن أوفيكي ما علمتيني إياه أنت أكثر شخص عطوف أعرفه يا ملاكي .. أتمنى لو كان باستطاعتي تدفئتك وانتشالك من كل برودة هذا العالم لأن هذا ما كنتي تفعليه لنا طيلة حياتك وهذا وقتي لأفعل مثلك .. أعلم بأي ضغط تشعرينولكنني أعلم أنني سأبذل ما في وسعي لأطبق ما علمتيني إياه لتكوني فخورة بنتيجة تربيتك .. أنا فخور بكي يا ملكتي ” .