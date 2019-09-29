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خالد الصاوي يعلن عن شفاؤه من مرض خطير

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أعلن الفنان المصري ” خالد الصاوي ” في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ” ET بالعربي ” في لقاء على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لعام 2019 عن شفائه من فيروس الكبد الوبائي والذي قد أعلن عن إصابته به منذ 10 سنوات .

وأكد خالد الصاوي إنه بصحة جيدة في الوقت الحالي وأصبح بخير .

وأشار إلى إنه أنه عندما اهتم بصحته أصبح في حالة جيدة .. فالإنسان هو الذي يفسد صحته بعدم اهتمامه بها .

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إلتقينا بـ #خالد_الصاوي و كشف لنا عن حالته الصحية بعد شفائه من مرض الكبد الوبائي سي ‫الذي أصابه منذ 10 سنوات‬

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