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خالد الصاوي يغازل جوهرة: “عاش التقارب بين الشعوب”!

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الراقصة جوهرة مع خالد الصاوي

الراقصة جوهرة مع خالد الصاوي

غازل الفنان المصري خالد الصاوي الراقصة جوهرة عبر صورة نشرها على حسابه على إنستغرام،

وظهر الصاوي في الصورة مع الراقصة جوهرة خلال العرض الخاص لفيلم “الفلوس” وعلق على الصورة قائلا: “أهلاً أهلاً جوهرة، عاش التقارب بين الشعوب، ماتيلدا ماتيلدا ماتيلدا، ماتيلدا أنت شوية على رأي تامر”.

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اهلا اهلا جوهرة:) عاش التقارب بين الشعوب ماتيلدا ماتيلدا ماتيلدا – ماتيلدا انت شوية على رأي تامر 🙂

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يذكر أن الصاوي يشارك الفنان تامر حسني بطولة فيلم “الفلوس” الذي يعرض حالياً وحقق نجاحاً كبيراً وتصدر قمة إيرادات موسم نصف العام الدراسي حتى الآن، ويشارك في بطولته زينة وعائشة بن أحمد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم الكبير أحمد السقا، كما ينتظر الصاوي عرض فيلمه الجديد “شريط 6” والذي قام بتصويره منذ فترة قصيرة ومن المنتظر عرضه في عيد الفطر المقبل.

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