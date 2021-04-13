خرج الفنان ” خالد النبوي ” بالتعليق الأول له بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد ليطمئن جمهوره ومحبيه على وضعه الصحي الحالي بعد أن استدعت حالته نقله إلى المستشفى .

فكتب خالد النبوي في منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” : ” مساء النور على كل الأحباب الغاليين .. الحمد لله في آخر فترة العزل .. إن شاء الله أخرج منها على خير ” .

وتابع : ” مرض كورونا خطير .. ربنا يحفظكم منه وأتمنى الشفاء العاجل لكل الناس ” .

وحرص النبوي على تهنئة متابعيه بحلول شهر رمضان المبارك فقال : ” كل سنة وإنتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية كلها ” .